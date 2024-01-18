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Лавров сравнил число жертв среди мирного населения в ходе двух конфликтов

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Лавров сравнил число жертв среди мирного населения в ходе двух конфликтов

В ходе СВО и близко не наблюдается столько жертв среди мирного населения, как при операции Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”В одном случае – специальная военная операция, где близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения за два года, близко не наблюдается, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца (в секторе Газа, – ред.)”, – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

При этом он подчеркнул, что существуют “законы войны, которые нужно уважать, есть международное гуманитарное право, закрепленное в целом ряде конвенций”.«”Российская армия, проводя СВО, четко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьем прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам. Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, в жилых кварталах ставят системы ПВО, – это давно известно. Это происходило на постоянной основе, это манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом”, – заявил глава МИД РФ.

Радио Sputnik сообщало, что Лавров назвал имя британца, сорвавшего мирное соглашение РФ и Украины.

Взято отсюда.

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