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Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия

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Лавров уточнил, к каким переговорам по Украине готова Россия

Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить власть в руках нынешних руководителей киевского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.«”Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом”, – приводит его слова РИА Новости.

Лавров также подчеркнул, что “формула мира Зеленского” и другие подобные формулы – это путь в никуда. Он отметил, что чем раньше в США и Евросоюзе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада. «”Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы – путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада”, – сказал российский министр.

Радио Sputnik также писало, что Швейцария не ищет контактов с РФ для саммита мира по Украине.

Взято отсюда.

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