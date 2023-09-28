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Лавров заявил, что Запад, введя в заблуждение Путина, разрушил целостность Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, признавшиеся в том, что не собирались выполнять Минские соглашения, разрушили территориальную целостность Украины. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся», — сказал министр.

В прошлом году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко еще заявили, что минские договоренности нужны были для того, «чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов» Украины против РФ, заявил Лавров.

По его словам, если бы они выполнили достигнутые договоренности, то территориальная целостность Украины «была бы обеспечена», так как именно в этом была их суть.

Он добавил, что территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Луганской и Донецкой народным республикам.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет уважать территориальную целостность Украины после исполнения Декларации независимости 1990 года, в которой обещано уважение прав русского языка и национальных меньшинств.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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