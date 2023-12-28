Лавров: Зеленский обманул Макрона и Меркель в декабре 2019 года

Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул президента Франции Эммануэля Макрона и находящуюся тогда на посту канцлера Германии Ангелу Меркель, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.«

"Зеленский обманул Макрона и Меркель, когда в декабре 2019 года в Париже "нормандская четверка" собралась, согласовали документ, где говорилось ровно то, что было причиной отсутствия прогресса, а именно, необходимость предоставить особый статус ДНР, ЛНР и закрепить этот статус на постоянной основе в конституции. Он под этим подписался. А через пару лет, когда уже началась СВО, Ермак (Андрей, глава офиса Зеленского, – ред.) сказал: "Да нет, это он их все надурил, чтобы они от него отстали, а он занимался делом, ему помогали старшие товарищи выиграть время"", – сказал Лавров в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для РИА Новости и телеканала "Россия 24".

Радио Sputnik сообщало, что журналист Павел Зарубин напомнил о реакции Зеленского на Минские соглашения в 2019 году.

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