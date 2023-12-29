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“Лицемерка”. Фон дер Ляйен призвали покинуть пост после слов об Украине

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"Лицемерка". Фон дер Ляйен призвали покинуть пост после слов об Украине

. Пользователи соцсети Х раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

О том, что ЕС перевел Украине последний декабрьский транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро, фон дер Ляйен написала неделю назад на своей странице в соцсети X, что и вызвало волну критики пользователей, которые потребовали от нее покинуть свой пост.«

"Все еще лицемерка. Уходи", – призвал один из пользователей соцсети.

“Фон дер Ляйен, твоя личная война против России разрушила Германию”, – возмутился комментатор.

“Украина не демократическое государство, сильно коррумпированное на всех уровнях. Но этого не хотят видеть русофобы в ЕС, а особенно вы. Прекратите лгать”, – приводит РИА Новости слова участника дискуссии. «”А ты когда-нибудь думала о мирных переговорах?” – спросил пользователь соцсети.

Ранее радио Sputnik рассказало, в чем немецко-финский предприниматель Ким Дотком обвинил главу ЕК фон дер Ляйен.

Взято отсюда.

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