На Западе становится заметной усталость от конфликта на Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.«

"Возможно, есть усталость в западных обществах, но на восточном фланге НАТО она не столь сильна, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона", – приводит РИА Новости его слова.

В интервью испанской газете El Mundo Науседа заявил, что неудачи ВСУ на фронте во многом возникают из-за медлительности союзников, которые приняли “хорошие решения, но очень медленно их исполняют”.

Западные издания все чаще пишут, что США и ЕС устают от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. В материалах СМИ также отмечается, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.

Ранее в эфире радио Sputnik публицист Дмитрий Ольшанский выразил мнение, что за запасные “аэродромы” готовит Запад.

Взято отсюда.