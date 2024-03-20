Ллойд Остин заявил о нависшей над Украиной угрозе

Поставки оружия Украине являются “вопросом чести” для США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе “Рамштайн” в Германии.«

"Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью поддерживать помощь со стороны США в сфере безопасности и поставок боеприпасов, и это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки", – приводит его слова агентство Reuters.

По мнению Остина, ситуация в зоне боевых действий такова, что “выживание” Украины находится под угрозой.«”Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки – под угрозой”, – сказал он.

Ранее в эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал мнение, что помощь, которую пообещали Киеву в Рамштайне, явно недостаточна для сохранения боеспособности украинской армии.

Взято отсюда.