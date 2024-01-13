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Лондон в договоре с Киевом не упомянул о прямом участии в конфликте

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Лондон в договоре с Киевом не упомянул о прямом участии в конфликте

Великобритания не стала включать пункт о прямом участии в конфликте в подписанное с Украиной соглашение, следует из текста документа.

В документе говорится, что британские власти лишь согласились на оказание Киеву помощи для “защиты и восстановления территориальной целостности” в ее границах по состоянию на 1991 год.

Кроме того, Лондон обязуется содействовать “защите, восстановлению национальной экономики и защите ее (Украины, – ред.) населения”.

Кроме того, Украина получит поддержку в развитии украинской армии, её противовоздушной обороны, артиллерии, а также средств огневого поражения дальнего действия”.

Радио Sputnik также писало, что украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев.

Взято отсюда.

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