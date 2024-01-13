Лондон в договоре с Киевом не упомянул о прямом участии в конфликте

Великобритания не стала включать пункт о прямом участии в конфликте в подписанное с Украиной соглашение, следует из текста документа.
В документе говорится, что британские власти лишь согласились на оказание Киеву помощи для “защиты и восстановления территориальной целостности” в ее границах по состоянию на 1991 год.
Кроме того, Лондон обязуется содействовать “защите, восстановлению национальной экономики и защите ее (Украины, – ред.) населения”.
Кроме того, Украина получит поддержку в развитии украинской армии, её противовоздушной обороны, артиллерии, а также средств огневого поражения дальнего действия”.
Радио Sputnik также писало, что украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев.
Взято отсюда.