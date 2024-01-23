“Любой супрекрутой дрон”. Генерал ВСУ ужаснулся мощи российского оружия

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны отрубить любой “крутой” беспилотник ВСУ, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала “Прямой”.«”Любой суперкрутой дрон <…> теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть”, – цитирует его РИА Новости.

Кривонос отметил, что российская армия имеет преимущество перед ВСУ не только в воздухе, но и в количестве боеприпасов.

Радио Sputnik сообщало, что один из сбитых в Смоленской области украинских дронов пытался атаковать аэродром.

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