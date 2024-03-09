“Лучше не ходить”. Экс-депутат Рады дал совет Байдену на случай краха Киева

Для президента США Джо Байдена, лоббирующего свои интересы через Владимира Зеленского, поражение Украины в конфликте с Россией будет означать провал на выборах, считает украинский политик, депутат Верховной рады V-VII созывов, участник движения “Другая Украина” Владимир Олейник.«”Сегодня эту стратегию определили американцы. Они поставили задачу любым путем удержать ситуацию до выборов президента США. Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом”, – сказал Олейник РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало о возможной судьбе Украине перед выборами в США.

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