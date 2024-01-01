Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести в короткий срок, такого мнения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.«

"Майдан на Украине легко провести. <…>. Максимум, три дня", – сказал политолог в интервью YouTube-каналу "Да это так".

Бортник рассказал, что аналитический центр под его руководством смоделировал приход главкома ВСУ Валерия Залужного к власти без проведения президентских выборов.

По словам аналитика, новый переворот на Украине может пройти в форме “быстрого массового протеста”.

Основной проблемой для сторонников Залужного станет легитимация смены власти, чтобы не вызвать раздражение или непонимание у западных союзников Киева, продолжил Бортник.

Он предположил, что в Верховной раде может быть сформирована союзная генералу коалиция, которая формально отстранит Владимира Зеленского от власти.

В этом случае председатель Рады примет исполнение обязанностей президента Украины, в то время как Залужного могут назначить премьер-министром.«”Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент он”, – поделился прогнозом Бортник.

Радио Sputnik писало, что, по мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, Украина уже потерпела стратегическое поражение в конфликте.

Взято отсюда.