Макаревича* предложили лишить звания народного артиста

Лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича* потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Соответствующее заявление он написал в Министерство культуры России.«”ФПБК призывает обратить внимание на русофобскую деятельность Андрея Макаревича*, проживающего в настоящее время в Государстве Израиль и внесенного Россией в реестр иноагентов”, – приводит РИА Новости фрагмент обращения.

Бородин напомнил ряд антироссийских высказываний исполнителя.«”Нас возмущает тот факт, что за свои поступки указанные личности (общественные деятели, придерживающиеся антироссийской позиции, – ред.), награжденные высшими почетными званиями, не несут никакой ответственности”, – говорится в заявлении.

В этой связи глава ФПБК попросил Минкульт обсудить вопрос о лишении Макаревича* звания в рамках одной из встреч с президентом, а также образовать рабочую комиссию для решения данного вопроса.

Ведомство пока не отреагировало на инициативу Бородина.

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