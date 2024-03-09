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Макгрегор перечислил условия для прекращения конфликта на Украине

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Макгрегор перечислил условия для прекращения конфликта на Украине

Дуглас Макгрегор

Соединенным Штатам для завершения конфликта на Украине в первую очередь следует прекратить поддерживать киевский режим, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.«

"Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине", – написал в соцсети X отставной офицер.

Отмечается, что помимо прекращения оказания Киеву какой-либо помощи, Вашингтон должен уведомить Москву о стремлении как можно скорее урегулировать конфликт и проинформировать об этом своих союзников.

В этом случае, продолжил Макгрегор, переговоры “положат конец страданиям украинцев”.

Ранее радио Sputnik писало, что Швейцария призвала опираться на общие черты мирных планов по Украине.

Взято отсюда.

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