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Макрон призвал французов выбрать “поддержку Украины”, чтобы “остановить РФ”

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Макрон призвал французов выбрать "поддержку Украины", чтобы "остановить РФ"

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1. «

"В июне следующего года (когда пройдут выборы в Европарламент, – ред.) французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", – заявил лидер Пятой республики.

Французы раскритиковали обращение Макрона. Так, подписчики газеты Le Figaro назвали его худшим президентом в истории страны, призвали поменьше прислушиваться США и сконцентрироваться на достижении мира на Украине, а не “российской угрозе”.

Радио Sputnik писало, что британский премьер Риши Сунак решил не говорить об Украине в новогоднем обращении.

Взято отсюда.

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