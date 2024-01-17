Макрон рассказал, когда и зачем поедет на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности Украине в рамках своего визита в эту страну в феврале.«”Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья”, – сказал Макрон на пресс-конференции.

По его словам, для наращивания военного производства Франция перешла на военную экономику. Это, добавил он, ” позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar”.«”Мы будем продолжать помогать Украине в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения, о котором я упомянул. Я сам отправлюсь в феврале на Украину, где объявлю о завершении работы над этим текстом, а поставки этих вооружений будут уже начаты”, – цитирует Макрона РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что Макрон призвал французов выбрать “поддержку Украины”, чтобы “остановить РФ”.

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