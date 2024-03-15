“Макрона понять можно”. Пучков (Гоблин) о планах Франции на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна, а также Германия и Польша продолжат поддерживать Украину, но при этом не намерены инициировать эскалацию конфликта.

Французский лидер сделал это заявление в Берлине на совместной конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ранее европейские СМИ писали со ссылкой на источники, что цель встречи – урегулирование противоречий вокруг украинского конфликта.

В эфире радио Sputnik публицист, писатель Дмитрий Пучков отметил, что в любом случае ни у стран ЕС, ни у Запада нет возможности изменить ситуацию в украинском конфликте.«”Макрона понять можно, у него все плохо в Африке. Африка – это же колонии, из которых столетиями все эти европейские державы сосут соки… У них там Нигер, откуда они брали уран. Во Франции 80% энергетики – это атомная энергетика. Где вы теперь будете брать топливо для своих электростанций? Их выпирают из Африки, они лишаются и этого, и того, соответственно, падает уровень жизни французских граждан. А ты президент и ты за это ответственен. Кто в этом виноват? Как нетрудно догадаться, конечно, Россия. Два года они Украине помогали, ничего у них не получалось. А вот сейчас они, мол, помогут, отправят войска – и все переломят. С какого перепугу?.. Что будет? Ответ простой – ничего. Ничего они не смогут изменить. Всеми силами Евросоюза и США нельзя поддерживать тот уровень интенсивности боевых действий, с помощью которого можно переломить ситуацию и победить Россию”, – сказал публицист в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Макрон 26 февраля заявил, что в странах Евросоюза обсуждают возможность отправки военнослужащих на Украину, но консенсуса пока не достигли. Позднее Шольц заявил, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

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