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“Макрона штормит”. В ГД оценили идею о перемирии на Украине на время ОИ

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"Макрона штормит". В ГД оценили идею о перемирии на Украине на время ОИ

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона заключить перемирие на Украине на время Олимпиады – хорошее, но его слова трудно воспринимать всерьез, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

Накануне Макрон в интервью украинским телеканалам заявил, что попросит Россию объявить режим прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.«”Макрона в последнее время штормит, и он что-то предлагает, поэтому его предложения сегодня трудно воспринимать как какие-то серьезные действия”, – сказал Чепа РИА Новости.

По его словам, заключить перемирие на время Олимпиады – это “хорошее предложение”.«”Надо внимательно посмотреть на эти предложения, и кто и как хочет их использовать, и не приведет ли это к дополнительным жертвам”, – отметил парламентарий.

По его словам, к мирным переговорам нужно относиться серьезно, “а не как Франция с Германией предавали Минские соглашения”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Турции также надеются на перемирие РФ и Украины.

Взято отсюда.

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