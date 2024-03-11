Мальцев: Шольц находится по поводу Украины в некоторой экзальтации

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину из-за разногласий с союзниками после его резких заявлений об украинском конфликте, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата.

“Макрон теперь хочет “выделить необходимое время” для обсуждений с союзниками, чтобы посетить Украину с ощутимыми результатами”, – говорится в публикации.

Ранее газета La Tribune со ссылкой на источник в администрации французского лидера писала, что Макрон может снова отсрочить ранее анонсированную поездку в Киев из соображений безопасности.

В эфире радио Sputnik писатель, журналист Игорь Мальцев высказал мнение, что если поездка Макрона будет опять перенесена, то явно не из-за проблем с безопасностью.«

"Я не знаю, что с безопасностью в городе Киеве… Но там не закрываются рестораны, дискотеки и так далее. Поэтому какие неприятности могут быть у Макрона в плане безопасности – непонятно. Поезда, набитые западными политиками, ездят туда, как электрички. Очевидно, вопрос в другом. Не очень давно Макрон позиционировал себя чуть ли не как голубь мира, потом все поменялось… Более того, продолжается серьезнейшая конфронтация между Германией и Францией – кому быть лидером Европы? Это две самые экономически мощные страны, которые давно бьются за лидерство в Евросоюзе. Эта борьба обычно идет подспудно, но иногда проявляется. И тут появилась еще одна явная причина, которая называется "Украина"… (Канцлер ФРГ Олаф) Шольц все время якобы ставит какие-то препоны (увеличению помощи ФРГ Киеву, – ред.) – а причина в том, кто сколько платит", – сказал Мальцев.

Германия на сегодняшний день в денежном плане поддерживает Киев больше, чем любая другая страна Европы, пояснил он.«”Конечно, Шольц находится по этому поводу в некоторой экзальтации. И вполне возможно, что вовсе не страх перед последствиями, а эта борьба за лидерство в рамках Евросоюза ему не позволяет одобрять отправку на Украину всяких Taurus’ов”, – добавил писатель.

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Взято отсюда.