Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости предоставить Киеву ракеты большой дальности.

Ранее глава польского МИД в соцсети Х написал, что Россия “должна ответить” за последнюю атаку на территорию Украины, и для этого Западу следует поставить ВСУ дальнобойные ракеты, с помощью которых украинские военные смогут “уничтожить стартовые площадки и командные центры” в РФ.«

"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться" – написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Сикорский лишь проговаривает мысли, навязанные США, потому что своих у него нет.«”Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать”, – упрекнула Захарова.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши ранее сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины. Польские системы ПВО сопроводили его, однако он исчез с радаров.

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула позднее заявил, что у Варшавы есть подтверждения того, что это была российская ракета.

Порядка 500 военнослужащих были задействованы в поисках элементов залетевшего с Украины воздушного объекта, однако результатов “поисковая операция” так и не принесла.

В эфире радио Sputnik Мария Захарова прокомментировала новую позицию Запада по Украине.

Взято отсюда.