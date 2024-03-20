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Марочко рассказал, для чего говорящие по-польски военные прибыли в Харьков

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Марочко рассказал, для чего говорящие по-польски военные прибыли в Харьков

На территорию промышленного предприятия в Харькове прибыли военные, говорящие по-польски, сообщил со ссылкой на свои источники военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке", – рассказал Марочко РИА Новости.

По его данным, это подразделение должно заменить украинскую военизированную охрану предприятия.«”На данный момент идет передача объекта и ознакомление с задачами. Хотелось бы отметить, что ранее на территории этого же предприятия были выявлены системы ПВО западного образца”, – отметил собеседник агентства.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях ввода войск Польши на Украину.

Взято отсюда.

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