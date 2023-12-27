Украинское командование насыщает фронт старым советским вооружением, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.«

"На линии боевого соприкосновения все чаще отмечается применение и использование ВФУ (Вооруженные формирования Украины, – ред.) морально устаревшего советского оружия. В частности, при объективном контроле, на украинских позициях выявлены 152-мм гаубицы образца 1943 года Д-1, 85-мм орудие Д-44, разработанное в 1944 году, 100-мм зенитные орудия КС-19, принятые на вооружение в 1948 году. Также на танкоопасных для себя направлениях, украинское командование усиливает позиции 100-мм противотанковыми пушками МТ-12", – написал Марочко в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что Марочко рассказал, с каких “традиционных” позиций ВСУ стреляют по Кременной.

Взято отсюда.