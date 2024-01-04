Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Марочко рассказал о тактике применения ВСУ американских РЛС

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Марочко рассказал о тактике применения ВСУ американских РЛС

Украинские военные активно используют американские радиолокационные станции (РЛС) на различных участках фронта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"На регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Марочко, противник использует РЛС в районе Купянска, Песчаного, Озерного, Верхнекаменского, Часова Яра и Дзержинска.

Украинские военные устанавливают станции на колесную базу HMMWV и постоянно перемещают, пытаясь затруднить их обнаружение российскими подразделениями контрбатарейной борьбы.

Радио Sputnik также рассказывало об ответе Египта на просьбу США поставить вооружение Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Жизненно важные службы в Алтайском крае будут работать без выходных

04.01.2024

 Погода

В последние дни года в Алтайском крае пойдет дождь

04.01.2024

 Погода

Мощный ветер и снег с дождем: предновогоднее ненастье ударит по Алтайскому краю

04.01.2024

 Погода

Что категорически запрещено в Агеев день. Народные приметы 29 декабря

04.01.2024

Thumbnail
Погода

Возвращение легенды. Как в Барнауле второй год возрождают горку дедушки Славы

04.01.2024

 Погода

Алтайский нарколог рассказал, сколько можно выпить алкоголя на Новый год

04.01.2024

 Погода

Шторм со снегом и ветром: какая будет погода в Алтайском крае к Новому году

04.01.2024

 Погода

Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

04.01.2024

Thumbnail
Погода

Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на трассах в Алтайском крае

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix