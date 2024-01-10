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Марочко рассказал, с какой проблемой столкнулись ВСУ зимой

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Марочко рассказал, с какой проблемой столкнулись ВСУ зимой

Выпавший в зоне спецоперации снег создает серьезные помехи для действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«”Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения”, – рассказал он РИА Новости, сославшись на источники.

По словам Марочко, колесная и гусеничная западная военная техника, которая находится на вооружении ВСУ, вязнет в снегу. Проблему частично пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей, добавил он.

Радио Sputnik ранее рассказало, как ВСУшники откапывали лопатами увязшую в грязи технику.

Взято отсюда.

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