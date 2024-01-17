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Марочко сообщил о прибытии в ДНР высокопоставленных украинских офицеров

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Марочко сообщил о прибытии в ДНР высокопоставленных украинских офицеров

На Донецком направлении выявлена работа высокопоставленных украинских офицеров, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«”В населенный пункт Константиновка отмечено прибытие группы украинских офицеров с ГШ МО (Генерального штаба Минобороны, – ред.) Украины. Было проведено несколько закрытых совещаний с командирами на местах и начальниками родов войск и служб. Также проинспектирован ряд военных объектов на территории города”, – написал Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт добавил, что после награждения отличившихся при обороне Артемовска и Часова Яра военных, делегация направилась в Днепропетровск.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Марочко, ВСУшники самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом.

Взято отсюда.

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