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Марочко: в Харьковской области уничтожена база наемников

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Марочко: в Харьковской области уничтожена база наемников

Российская артиллерия уничтожила в Харьковской области базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«”В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области”, – отметил военный эксперт.

Также российские военные выявили и уничтожили места скопления боевой техники и личного состава ВСУ в районе населенных пунктов Уды и Казачья Лопань Харьковской области, продолжил Марочко.

Украинская колонна, перевозившая военные грузы, была разбита между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка, а в районе Песчаного были сорваны ротационные мероприятия ВСУ, добавил он.

Кроме того, в районе Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области были сорваны попытки наступления украинских боевиков, рассказал Марочко.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении комплекса Patriot в Харьковской области.

Взято отсюда.

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