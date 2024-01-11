Пытаясь контратаковать российские подразделения на Купянском направлении, ВСУ несут необоснованные потери, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"В районе населенного пункта Синьковка украинское командование на регулярной основе пытается проводить действия наступательного характера для замедления продвижения наших войск. Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям", – рассказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Ранее бойцы группировки ВС РФ “Запад” из огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” уничтожили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

Радио Sputnik сообщало, что ВС РФ нанесли удар по двум цехам сборки украинских беспилотников.

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