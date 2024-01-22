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Марочко: ВСУ наращивают топливные резервы на Донецком направлении

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Марочко: ВСУ наращивают топливные резервы на Донецком направлении

Украинские военные наращивают топливные резервы на Донецком направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"В населенный пункт Северск отмечено увеличение поступления ГСМ. Поставки осуществляются военно-транспортными средствами. Для хранения используются подземные резервуары, которые были подготовлены ранее. На данный момент импровизированные топливохранилища располагают таким образом, чтобы в случае нанесения ударов ВС РФ минимизировать по максимуму потери", – написал Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Марочко, ВФУ открыли “дружественный” артиллерийский огонь.

Взято отсюда.

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