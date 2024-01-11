Марочко: ВСУ повторно минируют потенциально опасные участки

ВСУ снова начали минировать потенциально опасные участки на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Установка мин идет на танкоопасных участках и в районах потенциального прорыва российских войск, написал эксперт в Telegram-канале.«

"Это может быть связано с брешами, образовавшимися в результате активных боевых действий, а также снижением эффективности боеприпасов из-за временных и погодных факторов", – цитирует Марочко телеканал "360".

Радио Sputnik также сообщало, что ВСУ безуспешно пытаются замедлить продвижение российских войск.

Взято отсюда.