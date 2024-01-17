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Марочко: ВСУшники самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

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Марочко: ВСУшники самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

Украинские военные самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", – сказал Марочко РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, бежать в тыл ВСУшников заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, снижение боевого потенциала украинских подразделений и значительные успехи ВС РФ.

Радио Sputnik сообщало, что военнослужащие ВСУ боятся попасть в руки “доктора смерти”.

Взято отсюда.

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