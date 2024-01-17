Украинские военные самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", – сказал Марочко РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, бежать в тыл ВСУшников заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, снижение боевого потенциала украинских подразделений и значительные успехи ВС РФ.

Радио Sputnik сообщало, что военнослужащие ВСУ боятся попасть в руки “доктора смерти”.

Взято отсюда.