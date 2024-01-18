Командование оперативно-стратегической группы “Хортица” приказало украинским командирам занять позиции “в серой зоне” для последующего наступления на оборонительные рубежи ВС России, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«”Украинским боевикам приказали идти вперед. Стало известно, что украинское командование оперативно-стратегической группы “Хортица” поставило задачу командирам соединений и воинских частей на занятие позиций, в так называемой “серой зоне”, для улучшения своего тактического положения с последующим развитием наступления на наши оборонительные рубежи. В кратчайшие сроки, в вышестоящий штаб должны быть представлены предложения по выполнению задачи, с расчетом сил и средств”, – написал Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.

Взято отсюда.