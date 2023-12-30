МЧС обновило данные о погибших и пострадавших в Белгороде

В Белгороде погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек, в том числе 15 детей, пострадали, сообщили в МЧС РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.«

"По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также писало, что ВСУ повредили ЛЭП и порядка 20 домовладений в Белгородской области.

Взято отсюда.