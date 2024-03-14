Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил российский вариант формулы мира на Украине, состоящий из семи пунктов.

Он отметил, что так называемая формула мира Зеленского вызывает в нем “неодолимое чувство брезгливости, переходящее в стыд”.«

"Все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта. Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается", – написал Медведев в Telegram-канале.

Единственным выходом из сложившейся ситуации зампред Совбеза видит в создании российской формулы мира на Украине, “реалистичной и гуманной для всех”. По мнению Медведева, эта формула должна включать в себя признание Украиной поражения и полную капитуляцию, а также демилитаризацию.

Кроме того, международное сообщество должно признать нацистский характер киевского режима и провести принудительную денацификацию органов власти под надзором ООН.«

"Отставка всех конституционных органов власти бывшей "Украины" и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН… Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России. <…> Официальное признание временным парламентом бывшей "Украины", что вся ее территория – это территория Российской Федерации", – отметил Медведев.

Также временное правительство Украины должно принять акт о воссоединении с Россией. Завершающим этапом российской формулы Медведев считает самороспуск временного парламента и признание ООН акта воссоединения.«”Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом”, – заключил он.

Радио Sputnik писало, что Украина допустила участие России в мирном саммите в Швейцарии.

Взято отсюда.