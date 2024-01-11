Медведев заявил о выполнение задач по доукомплектованию ВС РФ

Задачи по доукомплектованию ВС России выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «

"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", – сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

По данным Медведева, более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году. При этом 420 тысяч составляют контрактники, остальные – добровольцы, отметил зампред Совбеза. «”По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч – это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя”, – заявил Медведев.

Видеозапись с совещания опубликована на странице Медведева в социальной сети “ВКонтакте”.

Радио Sputnik накануне писало, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержками выплат участникам СВО.

Взято отсюда.