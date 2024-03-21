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Между двумя странами ЕС “увеличилась пропасть” из-за Украины, пишут СМИ

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Между двумя странами ЕС "увеличилась пропасть" из-за Украины, пишут СМИ

Конфликт на Украине стал причиной раскола между правительствами Чехии и Словакии, пишет американская газета The Washington Post.«

"Продолжающийся конфликт на Украине снова раскалывает чехов и словаков – или, по крайней мере, их правительства. За последний месяц на первый план вышли заметные разногласия между стойко прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С одной стороны, чехи инициировали план доставки крайне необходимых артиллерийских снарядов на передовую линию Украины, закупая боеприпасы из арсеналов стран по всему миру. С другой стороны, Фицо… приостановил военную помощь Украине", – говорится в статье.

Отмечается, что в марте “пропасть между двумя правительствами увеличилась”. Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний кабинетов министров двух стран после встречи главы МИД Словакии Юрая Бланара с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ответ Фицо обвинил чешское правительство в том, что оно ставит под угрозу исторические братские связи со Словакией, поддерживая войну на Украине, напоминает издание.

После этого чешский премьер Петр Фиала “демонстративно” принял в Праге лидера словацкой оппозиции Михала Симецку, говорится в статье.

По мнению автора публикации, возникновение напряженности может быть связано с внутренними разногласиями в двух европейских государствах. “В обеих странах критическая масса (хотя и не большинство) электората скептически относится к Западу и открыта для российского взгляда на войну”, при этом предшественник Фиалы, экс-премьер Андрей Бабиш, “поддерживает лагерь Фицо”, опасается диктата ЕС и занимает дружественную позицию по отношению к Москве, пишет он.«”Когда Фиала упрекал Фицо, он также упрекал Андрея Бабиша и различные прокремлевские голоса дома. Разница между Фиалой и Фицо в том, что первый рассматривает конфликт на Украине как экзистенциальный. Последний между тем рассматривает это как чисто внешнее событие, которое можно инструментально использовать для достижения своих политических целей внутри страны – так же, как и Бабиш”, – такой комментарий дал автору статьи Далибор Рохац, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

Ранее радио Sputnik писало, что итоги выборов в Словакии могут закрепить ее пророссийский курс.

Взято отсюда.

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