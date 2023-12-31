Мэрия Белгорода предупредила горожан о ракетной опасности

Мэрия Белгорода сообщила об объявлении сигнала о ракетной опасности.«
"РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.
В Министерстве обороны РФ 30 декабря сообщили об обстреле ВСУ Белгорода двумя ракетами “Ольха” в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь проинформировал, что число жертв удара по состоянию на утро воскресенья составило 24.
Радио Sputnik ранее сообщило, что в Белгороде отменили действовавшее полчаса предупреждение о ракетной опасности.
Взято отсюда.