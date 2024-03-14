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“Мертвы или искалечены”. В США оценили ситуацию на Украине

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"Мертвы или искалечены". В США оценили ситуацию на Украине

Украина не может изменить ход конфликта с Россией, поскольку ее население не хочет воевать и бежит из страны, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети.

В эфире программы он показал кадры того, как украинские пограничники вытаскивают из машины и избивают граждан, которые пытались покинуть страну. Энджети подчеркнул, что каждый из них потратил по меньшей мере по тысяче евро для безопасного пересечения границы, что демонстрирует как отчаянное положение украинцев, так и жестокость украинских властей.

Он также раскритиковал главу ЦРУ Уильяма Бернса который призывает продолжать помогать Украине в надежде на то, что в 2025 году они смогут “изменить статус-кво”.«”Статус-кво нельзя изменить, если ваше население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены, а средний возраст солдата составляет 48-50 лет”, – заявил Энджети.

Журналист считает, что предоставление дополнительной помощи Украине может усложнить ситуацию настолько, что США придется самим вмешаться в конфликт.«”И это, конечно, приведет к третьей мировой войне”, – предупредил он.

Радио Sputnik писало, как оценивают ВСУ ситуацию на фронте после потери Авдеевки.

Взято отсюда.

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