Министерство иностранных дел Франции назвало законной обороной ракетные удары Украины по Белгороду, сообщает РИА Новости.

Журналисты попросили представителя МИД обозначить позицию Парижа по поводу ракетных ударов ВСУ по гражданскому населению с применением запрещенных кассетных боеприпасов, пишет агентство.

Однако представители французского внешнеполитического ведомства ответили, что Украина “осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН”.

Украинские военные обстреляли Белгородскую область 30 декабря. По последним официальным данным, в результате атаки погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар был произведен ракетами “Ольха” и реактивными снарядами РСЗО Vampire, большую часть из которых удалось сбить средствами противовоздушной обороны.

Накануне Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. За день украинские силы выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет “Ольха”, все они были сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.