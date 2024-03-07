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МИД ФРГ обратился к согражданам по поводу России

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МИД ФРГ обратился к согражданам по поводу России

Гражданам Германии настоятельно рекомендовано не посещать Россию, сообщается на сайте МИД страны.«

"Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство может сделать предупреждение перед поездкой в административные районы РФ, граничащие с Украиной: Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Правительство Германии впервые рекомендовало воздержаться от поездок в Россию в феврале 2022 года.

Радио Sputnik сообщало, что Финляндия планирует навсегда закрыть пропускные пункты “Париккала” и “Инари” на границе с РФ.

Взято отсюда.

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