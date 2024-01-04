МИД Индии: Нью-Дели не поставлял Киеву артиллерийские боеприпасы

Индийская сторона никогда не занималась отправкой артиллерийских боеприпасов на Украину, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Таким образом он ответил на вопрос о распространяемых рядом СМИ публикациях о якобы имевших место поставках снарядов индийского производства украинским войскам.«
"Можно категорически сказать, что мы не отправляли в Украину ни одного из этих артиллерийских боеприпасов. Не экспортировали и не отправляли", – цитирует РИА Новости представителя дипведомства.
Радио Sputnik также писало, что западные СМИ назвали возможную цель массированных ударов ВС России по объектам на Украине.
Взято отсюда.