МИД Индии: Нью-Дели не поставлял Киеву артиллерийские боеприпасы

Индийская сторона никогда не занималась отправкой артиллерийских боеприпасов на Украину, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Таким образом он ответил на вопрос о распространяемых рядом СМИ публикациях о якобы имевших место поставках снарядов индийского производства украинским войскам.«

"Можно категорически сказать, что мы не отправляли в Украину ни одного из этих артиллерийских боеприпасов. Не экспортировали и не отправляли", – цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

Радио Sputnik также писало, что западные СМИ назвали возможную цель массированных ударов ВС России по объектам на Украине.

Взято отсюда.