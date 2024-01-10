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МИД обеспокоен ситуацией с обеспечением безопасности диппредставительств РФ

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МИД обеспокоен ситуацией с обеспечением безопасности диппредставительств РФ

Обеспечение безопасности российских посольств и консульств за рубежом на фоне подготовки к выборам президента России вызывает серьезные опасения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.«

"Ситуация в сфере обеспечения безопасности наших посольств и консульств кардинально ухудшилась и вызывает серьезные опасения. Регулярно фиксируется проведение манифестаций и иных провокационных акций сторонников киевского режима вблизи наших РЗУ. В ряде стран заметно осложнились отношения с местными правоохранительными органами, которые, зачастую, вместо выполнения своих международных обязательств по охране иностранных диппредставительств потворствуют агрессивным проукраинским "активистам"", – приводит его слова официальный сайт МИД РФ.

Дипломат отметил, что российские загранучреждения в странах Европы и Америки отправили ноты с требованием обеспечить безопасность в день выборов, однако положительные ответы дали лишь единицы. Это серьезно сокращает возможности россиян свободно и безопасно проголосовать за нового президента РФ за рубежом.«”Но, как я уже сказал, скрупулезная работа на этом направлении продолжается, и вся информация будет доводиться до общественности заблаговременно, включая образование избирательных участков. Рекомендуем внимательно следить за веб-сайтами наших РЗУ”, – заключил Аскальдович.

Радио Sputnik сообщало, сколько подписей собрал кандидат в президенты РФ Владимир Путин.Теория заблужденийВсеобщая поддержка Путина и вояж Зеленского в Прибалтику17:04

Взято отсюда.

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