МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1–2 марта посетит Турцию, где проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «

"Первого-второго марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой. В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что министры обсудят торговлю, энергетику, безопасность, банковскую сферу и туризм. Кроме того, внимание будет уделено ситуации на Украине и в Закавказье, а также палестино-израильскому конфликту, сирийскому и ливийскому урегулированию.

Захарова добавила, что Лавров и Фидан проработают график двусторонних контактов на различных уровнях.

Она также сообщила, что в ходе визита министра иностранных дел РФ в Турцию ожидается ряд других двусторонних встреч. При этом Захарова не уточнила, с кем именно.

Радио Sputnik ранее рассказало, как Лавров оценил готовящееся предложение Владимира Зеленского России.

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