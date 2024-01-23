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МИД РФ: на будущем трибунале по Украине будут иностранные наблюдатели

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МИД РФ: на будущем трибунале по Украине будут иностранные наблюдатели

На будущем трибунале над представителями киевского режима обязательно будут международные наблюдатели, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.«

"Обязательно (какая-то) форма суда, она будет. Она сейчас обсуждается в политическом формате. Но нужно всем понимать, что решение о нем будет по аналогии Второй мировой войны, когда принималось решение о Нюрнбергском трибунале. Это Ялта, это за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме несет ответственность политическое руководство Киева", – сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что “военные исполнители несут ответственность уже сейчас”. Кроме того, по его словам, в ближайшее время возможны “более крупные суды, на которых должны быть вынесены уже более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену, которые дают показания”.«

"Вопрос формы трибунала – это вопрос договоренностей. Мы надеемся, что на нем обязательно будет некий иностранный сегмент. Там будут наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса, воспринимать ту информацию, которую мы готовы предоставить полную доказательную базу", – добавил Мирошник.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили созвать трибунал по Украине. Логика властиТрибунал над украинскими нацистами: когда состоится, сколько данных собрано21 августа 2023, 14:04

Взято отсюда.

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