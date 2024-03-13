МИД: РФ не будет участвовать в “мирной конференции” по Украине в Швейцарии

Российская сторона не будет принимать участие в конференции по урегулированию украинского кризиса в Швейцарии, даже если Москва получит официальное приглашение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", – говорится в комментарии Захаровой в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, этот форум будет посвящен продвижению ультимативной “формулы Зеленского”, хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран.«”Готовящаяся конференция – это продолжение встреч в “копенгагенском формате”, которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик”, – сказала дипломат.

По словам официального представителя МИД, участие России в упомянутой “мирной конференции” бессмысленно.«”Любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы. Язык ультиматумов для России неприемлем”, – подытожила Захарова.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ЦРУ назвали условие, при котором Украина пойдет на переговоры.

Взято отсюда.