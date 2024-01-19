МИД РФ раскрыл подробности вызова посла Франции Леви

Послу Франции в России Пьеру Леви предъявлены факты вовлеченности Парижа в украинский конфликт, говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные. При этом Франция отрицает присутствие своих граждан в рядах ВСУ.«

"Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве выразили надежду на то, что правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт “пробьется к широкой общественности”.«”Ведение Западом, включая Францию, “войны по доверенности”, неуклонное наращивание поставок режиму (Владимира) Зеленского вооружений и военной техники идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения”, – заключили в МИД РФ.

Радио Sputnik сообщало, что французский посол Леви покинул министерство иностранных дел РФ, игнорируя журналистов.

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