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МИД России назвал обстрел ВСУ рынка в Донецке варварским терактом

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МИД России назвал обстрел ВСУ рынка в Донецке варварским терактом

Удар Вооруженных сил Украины по территории рынка в Донецке – варварский теракт против мирных граждан, международные структуры и правительства осудить его, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В воскресенье утром украинские войска нанесли удар по Кировскому району столицы ДНР. Как сообщал глава республики Денис Пушилин, число жертв, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали.

Дипломаты категорически осудили атаку, подчеркнув, что к совершению подобных преступлений Киев подталкивает желание западных стран нанести России “стратегическое поражение”. «

"Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению. Безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления", – сказано в комментарии на сайте МИД.

Кроме того, в ведомстве призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить теракт.«

"Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Террористические атаки киевского режима свидетельствуют об отсутствии у него воли к миру и дипломатическому урегулированию, отмечается в комментарии министерства.

В этой связи, продолжили дипломаты, очевидна необходимость достижения всех целей СВО, поскольку с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности России и совершаться теракты.

Радио Sputnik сообщило, что выпущенный украинскими войсками снаряд попал в жилой дом под Белгородом.

Взято отсюда.

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