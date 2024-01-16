Четвертая встреча по Украине, прошедшая “на полях” форума в Давосе, стала провальной для Киева и его западных кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на мероприятии в рамках форума Украине и странам Запада не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.«”Его итоги (форума в Давосе, – ред.), если не считать “семейной” фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев”, – приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что, хотя число стран-участников по сравнению со встречей на Мальте в октябре 2023 года увеличилось, количество не означает качество.«”Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно”, – отметила официальный представитель МИД.

Захарова также обратила внимание на углубившиеся разногласия между сторонами.«”Даже коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников”, – сказала дипломат.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что все встречи в “копенгагенском формате”, в том числе в Давосе, контрпродуктивны для урегулирования украинского кризиса.

Захарова добавила, что мирное урегулирование на Украине возможно при условии возвращения страны к внеблоковому и безъядерному статусу.

Радио Sputnik писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал украинский конфликт “войной на истощение”.

Взято отсюда.