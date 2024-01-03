Минобороны: 248 российских военнослужащих возвращены из украинского плена

Из украинского плена в результате сложного переговорного процесса возвращены 248 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.«

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение … из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Бойцы будут направлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны России, отметили в министерстве.

Радио Sputnik сообщало, что пленный ВСУшник призвал топить в Днепре “киевскую банду”.

Взято отсюда.