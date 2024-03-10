реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Минобороны оценило положении российских войск на Авдеевском направлении

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Минобороны оценило положении российских войск на Авдеевском направлении

Российские войска, отражая атаки ВСУ, заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике (бригад ВСУ, – ред.), – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, как проинформировало Минобороны, российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в районах Орловки и Тоненького в ДНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

“Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30″, – отмечается в сводке.

Радио Sputnik ранее писало, что на Западе считают следующей целью ВС России после Авдеевки.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Чем интересен сериал «Артист с большой дороги»

На Start – премьера, новый сериал «Артист с большой дороги».…

Почему важно сохранять историческую память

В АлтГУ руководитель Центра исторической памяти при Президенте РФ Елена…

В парке «Юбилейный» в этом году появится скейт-парк

Это не все приятные новости, помимо скейт-парка также будут построены:…

В России резко упали цены на новые «Москвичи»

Новые модели популярной российской марки «Москвич» стали доступны по рекордно…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp