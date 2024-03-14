реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны РФ опубликовало кадры ликвидации украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в район населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.«”В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На опубликованном видео российские военные с помощью беспилотников атакуют украинскую бронетехнику. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также Минобороны показало кадры с ликвидированными украинскими диверсантами.

Радио Sputnik сообщало, что Росгвардия вступила в бой с украинскими ДРГ в Курской области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

В Алтайском крае с рабочим визитом побывал министр труда и…

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора отложили на…

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса…

По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из…

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе…

По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp