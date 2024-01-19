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Минобороны РФ назвало число ВСУшников, сдавшихся в плен за неделю

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Минобороны РФ назвало число ВСУшников, сдавшихся в плен за неделю

За неделю в российский плен сдались более 20 украинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ.«”В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на Южно-Донецком направлении”, – говорится в сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

В результате боевых действий противник потерял убитыми и ранеными до 325 человек, а также три танка, 29 автомобилей и 29 артиллерийских орудий, добавили в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что из украинского плена на родину вернулись 248 бойцов ВС РФ.

Взято отсюда.

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